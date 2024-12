Lanazione.it - Firenze, a teatro debutta lo spettacolo ‘Partita a 4’

, 22 dicembre 2024 - Debutterà la sera dell'ultimo dell'anno a, aldi Cestello, "Partita a 4", una rinnovata edizione della commedia di Nicola Manzari, portata al successo da uno sceneggiato Rai del 1969. A firmare la regia di questa produzione, targata Cestello CdG, è Marco Predieri, che torna nella sua San Frediano anche in veste di attore, dopo un autunno fortunatissimo sui palcoscenici italiani, impegnato con Francesca Nunzi ne "La governante di Cavour", che riprenderà a primavera dalla Sicilia. Adesso però è tempo per il nostro artista di trascorrere le Feste a casa! Con lui in scena, e a brindare con il pubblico al nuovo anno, ci saranno Sabrina Cini, Yuki Parigi, Elena Procher e Silvana Carotenuto. Sotto i riflettori un classico intreccio da commedia borghese dei telefoni bianchi, dove i protagonisti sono i prototipi un po' annoiati di un'agiata società salottiera, sempre pronti a trovare pretesti per intrecciare nuove avventure e "relazioni pericolose".