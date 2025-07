Tre nordafricani violentano due donne i casi di Alba e di Ravello | il padre della vittima 15enne tenta di aggredire l’uomo

Le cronache recenti sono sconvolte da due gravi episodi di violenza che hanno scosso Alba e Ravello, lasciando le comunità in stato di shock. In entrambi i casi, i responsabili sono stati prontamente arrestati, dimostrando l'impegno delle forze dell'ordine nel tutelare la sicurezza e la dignità delle vittime. Questi episodi ci ricordano quanto sia importante continuare a combattere con fermezza contro ogni forma di violenza, promuovendo un senso di giustizia e protezione per tutti.

Violenza sessuale di gruppo nel cuneese. Quindicenne stuprata a Ravello. Due casi funestano le cronache, e in entrambe le aggressioni i balordi sono stati arrestati. I carabinieri di Alba hanno arrestato due uomini di nazionalità tunisina. L'accusa è di aver violentato, lo scorso 8 febbraio, nei pressi del cimitero della cittadina cuneese, una donna italiana di 52 anni. Secondo il racconto dei militari, la donna, dopo essere stata soccorsa e trasportata all'ospedale di Verduno, ha raccontato ai medici di essere stata violentata da due stranieri a lei sconosciuti.

