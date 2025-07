Incendio e paura in pineta | fuoco a Castiglione della Pescaia 600 evacuati anche Rosy Bindi

Un incendio di vaste proporzioni ha scosso la pineta di Roccamare a Castiglione della Pescaia, una delle mete più amate dell’estate italiana. Le fiamme, originate in un campeggio, si sono rapidamente propagate, costringendo all’evacuazione di ben 600 persone, tra cui anche figure pubbliche come Rosy Bindi. La lotta contro il fuoco prosegue senza sosta, mentre la comunità si stringe intorno a questa emergenza che minaccia un patrimonio naturale e turistico prezioso.

Castiglione della Pescaia, 10 luglio 2025 – L’incendio sarebbe scoppiato in un campeggio: da lì le fiamme si sono pericolosamente estese alla vegetazione. Accade nella pineta di Roccamare, a Castiglione della Pescaia. Una meta top dell’estate, un luogo prezioso, di biodiversità, ma anche una zona con tanti campeggi e ville. E’ qui che un tremendo rogo ha fatto temere il peggio, con seicento persone che sono state evacuate nel primo pomeriggio di giovedì 10 luglio. Tra l’oro, anche l’ex onorevole Rosy Bindi, che avrebbe contattato direttamente il ministero per un supporto diretto. L’incendio è scoppiato intorno alle 15 e solo verso le 18 poteva essere definito in contenimento. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Incendio e paura in pineta: fuoco a Castiglione della Pescaia, 600 evacuati, anche Rosy Bindi

