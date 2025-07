Incendio in un campeggio nel Grossetano l' alta colonna di fumo nero

Un vasto incendio nel Grossetano scuote la tranquilla località di Rocchette, costringendo 600 persone all’evacuazione. Le fiamme, nate da un’avaria a un dissalatore, hanno dato vita a una colonna di fumo nero visibile a km di distanza, mentre i soccorritori operano con elicotteri e vigili del fuoco. La scena mette in evidenza l’urgenza di interventi efficaci per proteggere le comunità e prevenire tragedie future.

Un grosso incendio ha costretto 600 persone a essere evacuate da un campeggio a Castiglione della Pescaia (Grosseto), in località Rocchette. Il fuoco sarebbe partito da un'avaria a un dissalatore. Sul posto sono giunti i volontari e i vigili del fuoco aiutati da due elicotteri antincendio in volo. Le fiamme hanno provocato lo scoppio di alcune bombole del gas. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it © Tgcom24.mediaset.it - Incendio in un campeggio nel Grossetano, l'alta colonna di fumo nero

