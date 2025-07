Intelligenza artificiale Jurassic Word dice no dopo le proteste dei consumatori Il Papa | Attenti ai valori etici

Dopo le proteste dei fan e le polemiche sulla presenza di contenuti generati dall’intelligenza artificiale, Jurassic World Evolution 3 ha deciso di fare marcia indietro. La community aveva espresso forte disapprovazione, sottolineando l’importanza dei valori etici e dell’autenticità nel mondo videoludico. Questa scelta dimostra come anche nel divertimento, i valori umani rimangano al centro. È un segnale che la tecnologia deve rispettare principi etici condivisi.

L’intelligenza artificiale non può sostituire l’uomo. Nemmeno nel mondo dei giochi. Per questo, dopo una pioggia di critiche da parte della community, Jurassic World Evolution 3 non utilizzerà più contenuti generati tramite IA. La decisione sul no all’intelligenza artificiale. La polemica era nata poco dopo l’annuncio ufficiale del titolo, quando sulla pagina Steam (che produce i giochi) era stato notato che alcuni asset grafici — nello specifico i ritratti dei personaggi — erano stati creati con strumenti di IA. La reazione degli utenti non si è fatta attendere: tra accuse di pigrizia creativa e appelli all’etica professionale, uno dei commenti più virali è arrivato a definire la scelta “ patetica” e sottolineando come il disegno manuale sarebbe stato il minimo sindacale. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it © Secoloditalia.it - Intelligenza artificiale, Jurassic Word dice no dopo le proteste dei consumatori. Il Papa: “Attenti ai valori etici”

