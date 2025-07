giorgetti avviato confronto per uscire da deficit eccessivo

Il ministro Giorgetti annuncia un percorso deciso dal governo per uscire dalla procedura di disavanzo eccessivo, avviando un confronto con la Commissione Europea. Un passo importante che mira a rafforzare la nostra stabilit√† economica e a rispondere alle sfide di crescita, superando le raccomandazioni annuali e dimostrando determinazione nel garantire un futuro pi√Ļ solido. La strada verso un bilancio sostenibile √® ormai tracciata.

Il governo "conferma la sua volont√† di uscire dalla procedura di disavanzo eccessivo a partire dal prossimo anno e per questo ha avviato opportune interlocuzioni con la commissione europea ". Lo ha detto il ministro dell'Economia Giancarlo Giorgetti spiegando che "l'uscita dalla procedura non √® solo questione di stima e di autostima ma il superamento anche di raccomandazioni, che ogni anno fanno notizia e risultano anche politicamente fastidiose, riacquistando margine di agibilit√† e possibilit√†". Giorgetti ha poi aggiunto che "per la prima volta non si parla di manovra correttiva: miracolosamente abbiamo fatto le previsioni giuste". 🔗 Leggi su Quotidiano.net