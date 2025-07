Processo a Grillo junior la difesa | La vittima? Inattendibile

Nel cuore di questa delicata vicenda giudiziaria, l’avvocato Enrico Grillo ha messo in discussione la credibilità della vittima, sottolineando come ripetute accuse possano indebolire la loro attendibilità. La domanda sulla probabilità di due episodi simili si fa portavoce di un’analisi più profonda, che invita a riflettere sulla fiducia e sulla percezione delle prove. Ma quali saranno le implicazioni di questa strategia difensiva nel processo a Ciro Grillo?

«Ha gridato al lupo al lupo qualche volta di troppo e per questo credo che anche i suoi amici non le abbiano creduto. Quante probabilità ci sono che una persona sia vittima di due episodi con elementi a tratti simili?». Ha concluso così la sua arringa l'avvocato Enrico Grillo, difensore con il collega Andrea Vernazza, di Ciro Grillo, sotto processo a Tempio Pausania con tre suoi amici genovesi.

