Chief of War | trailer della serie con Jason Momoa

Preparati a immergerti in un'epica avventura con "Chief of War", la nuova serie con Jason Momoa! Ambientata tra i suggestivi paesaggi delle Hawaii e ispirata a eventi reali, la serie racconta la storia di Ka’iana, un guerriero deciso a unificare le isole prima dell'arrivo dei colonizzatori occidentali. Un mix di storia, avventura e emozioni ti aspetta: non perdere il trailer e scopri cosa ha in serbo questa straordinaria narrazione.

Apple TV+ ha presentato il trailer di “ Chief of War ”, il nuovo epic drama interpretato, scritto e prodotto da Jason Momoa. Ambientata tra i paesaggi mozzafiato delle isole Hawaii e ispirata a fatti realmente accaduti, la serie segue le gesta del guerriero Ka’iana, interpretato da Momoa, nel suo tentativo di unificare le isole prima dell’arrivo dei colonizzatori occidentali alla fine del XVIII secolo. “ Chief of War ” farà il suo debutto su Apple TV+ il 1° agosto con i primi due episodi dei nove totali, seguiti da un nuovo episodio ogni venerdì fino al 19 settembre. 🔗 Leggi su Cinefilos.it

