Ferrari F80 da sogno | la prova della supercar da 1.200 Cv

L'auto sportiva più avanzata di sempre. La più veloce auto con la targa che possa solcare un circuito. Una magia di Maranello che realizzata con la F80 una supercar docile e stabile su strada, velocissima in pista come un GT3 da corsa. precisa sul veloce come un'auto da Le Mans e rapida e reattiva sulle curve strette come una sportiva piccola e compatta. Prezzo di 3.6 milioni, solo 799 esemplari per rinverdire il mito della F40, F50 e Ferrari Enzo. 🔗 Leggi su Gazzetta.it