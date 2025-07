L' Aria che tira Gelmini contro Bonelli | Difficoltà de che?

In un acceso dibattito su La7, Angelo Bonelli dei Verdi denuncia l'ossessione globale per il riarmo, definendola una logica feroce che ostacola la pace. La sua analisi, fatta durante la conferenza sulla ricostruzione dell'Ucraina a Roma, solleva interrogativi cruciali: chi pagherĂ il prezzo di questa corsa agli armamenti? Un discorso che invita a riflettere sul vero costo della guerra e sui futuri passi verso la pace.

"Purtroppo oggi la logica che sovraintende tutto il pianeta è una logica feroce di riarmo, che non porta da nessuna parte": Angelo Bonelli, portavcice dei Verdi, lo ha detto nello studio di Francesco Magnani a L'Aria che tira su La7, parlando della conferenza per la ricostruzione dell' Ucraina che si è tenuta oggi a Roma. "Parlare di ricostruzione nel momento in cui c'è una guerra in corso. Chi pagherĂ tutto ciò? - ha proseguito Bonelli -. Nulla sarĂ gratis, sarĂ tutto a prestito, si prospetterĂ un futuro per l'Ucraina che dovrĂ vendere il vendibile per potersi salvare. E allora qui ci vorrebbe un po' di onestĂ intellettuale, dire 'chi pagherĂ tutto questo'?". 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it