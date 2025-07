Simone Cristicchi ha la paralisi di Bell

Simone Cristicchi, noto artista e cantautore italiano, ha recentemente dovuto affrontare una sfida personale a causa della paralisi di Bell. Questa condizione improvvisa lo ha costretto ad annullare il suo atteso concerto del 12 luglio, causando dispiacere tra i fan e la comunità musicale. Scopriamo insieme come l’artista sta affrontando questa difficile prova e quali sono le sue prossime mosse.

