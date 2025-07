Salerno emergenza blatte in città | al via nuovi interventi comunali da lunedì

Salerno si prepara a combattere l’invasione di blatte e topi che preoccupano i cittadini. Con l’arrivo dei nuovi interventi comunali, a partire da lunedì, l’Amministrazione si impegna a ripristinare il benessere e la pulizia delle zone più colpite. L’assessore all’Ambiente, Massimiliano Natella, ha annunciato che anche questa volta l’obiettivo è garantire un ambiente più sicuro e salubre per tutti. La lotta contro i parassiti sta per cominciare.

Aumentano le segnalazioni da parte dei cittadini di Salerno riguardo alla presenza di blatte, particolarmente diffuse in questo periodo a causa delle alte temperature registrate nelle scorse settimane. In alcune zone si sono registrate anche presenze di topi. Il Comune è pronto a intervenire con una nuova azione di deblattizzazione. «Possiamo fornire un aggiornamento – ha dichiarato l’assessore all’Ambiente, Massimiliano Natella –. Anche quest’anno, pur non rientrando tra le competenze dirette del Comune, ci siamo attivati per contrastare la presenza delle blatte. Abbiamo recuperato alcune risorse dai capitoli di bilancio e indetto una gara, che si è conclusa proprio ieri». 🔗 Leggi su Zon.it