Usa giudice federale blocca stop a ius soli voluto da Trump

Un'importante vittoria per i diritti civili negli Stati Uniti: un giudice federale ha bloccato temporaneamente l'ordine di Trump che voleva abolire lo ius soli, la cittadinanza automatica per chi nasce nel paese. La decisione di Joseph Laplante rappresenta un passo cruciale nella tutela dei diritti degli immigrati e dei loro figli. La battaglia legale prosegue, ma questo stop offre un respiro di speranza a molte famiglie americane.

(Adnkronos) – Il giudice federale Joseph Laplante ha bloccato a livello nazionale l'ordine esecutivo con cui il presidente americano Donald Trump intendeva mettere fine allo ius soli, la cittadinanza che si ottiene per nascita negli Stati Uniti. Laplante ha accolto la richiesta degli avvocati per i diritti dell'immigrazione di certificare chi "sarĂ privato della cittadinanza" . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com

