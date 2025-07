Rocca Malatestiana concerto all' alba sulle melodie soul di Luca Quadrelli e visita guidata alla fortezza

Alle prime luci dell'alba, lasciatevi incantare dalla magica atmosfera della Rocca Malatestiana di Cesena, dove il suono avvolgente delle melodie soul di Luca Quadrelli si fonderà con l'incanto del sorgere del sole. Questa esperienza unica, parte della sesta edizione del Cesena Jazz Festival, culminerà in una visita guidata alla storica fortezza, regalando emozioni indimenticabili e un risveglio culturale senza pari. Non perdete questa straordinaria occasione di riscoprire la storia e la musica in un contesto senza eguali.

All’alba di domenica 13 luglio, alle ore 6, concerto al sorgere del sole per la sesta edizione del Cesena Jazz Festival. Un concerto nella suggestiva cornice degli spalti della Rocca Malatestiana, seguito da una passeggiata guidata alla scoperta della storia dello storico complesso monumentale. 🔗 Leggi su Cesenatoday.it

