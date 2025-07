Temptation Island | cosa aspettarsi dalla seconda puntata

Pronte a scoprire cosa riserverà questa nuova puntata di Temptation Island? Dopo un esordio ricco di suspense e colpi di scena, gli amanti del reality non vedono l'ora di immergersi nuovamente nel mondo delle coppie in crisi. Questa sera, sette coppie affrontano nuove prove e tentazioni che potrebbero mettere alla prova i loro sentimenti più profondi. Riusciranno a superare le difficoltà o si spezzeranno definitivamente i legami?

Dopo lo scoppiettante esordio della scorsa settimana, è tutto pronto per la seconda imperdibile puntata di Temptation Island. Questa sera, giovedì 10 luglio, a partire dalle ore 21.20, su Canale 5 andrà in onda il secondo appuntamento del viaggio nei sentimenti targato Fascino. Dopo la scorsa puntata in cui non sono di certo mancati i colpi di scena, il docu-reality è pronto a tornare e a tenerci con il fiato sospeso. Sono sette le coppie che ­– non sposate e senza figli in comune – sono approdate sull’Isola delle “tentazioni” per mettere alla prova il loro amore. Alla conduzione, tornerà Filippo Bisciglia, voce narrante delle vicende che vedono protagonisti di questa avventura i fidanzati e le fidanzate. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it