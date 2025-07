Chi ha paura della Maturità? Un’altra studentessa resta muta per protesta contro i voti Valditara | Saranno bocciati

La paura della Maturità si manifesta ancora una volta con gesti di protesta sorprendenti. A Belluno, Maddalena Bianchi sceglie di restare muta durante gli orali per denunciare i meccanismi di valutazione e l’atmosfera troppo competitiva nelle scuole italiane. Un gesto forte che riflette un malessere diffuso tra gli studenti, desiderosi di cambiare un sistema percepito come iniquo e poco empatico. La domanda ora è: come reagirà il mondo dell’istruzione?

Ancora una fuga dagli orali della Maturità. È successo a Belluno. È il secondo caso in Veneto dopo quello dello studente del liceo scientifico Fermi di Padova, Gianmaria Favaretto, 19 anni. Questa volta ad ammutinarsi è la studentessa Maddalena Bianchi. Anche lei fa scena muta agli orali per protestare contro “i meccanismi di valutazione scolastici, l’eccessiva competitività, la mancanza di empatia del corpo docente”. “I docenti – ha detto intervistata dal Corriere del Veneto – non hanno capito le mie difficoltà umane.”. Che cosa ha combinato? Maturità, a Belluno un’altra studentessa resta muta agli orali. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it © Secoloditalia.it - Chi ha paura della Maturità? Un’altra studentessa resta muta per protesta contro i voti. Valditara: “Saranno bocciati”

