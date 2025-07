Juventus Sancho aspetta ma serve chiudere Per la fascia spunta Dodò | servono 30 milioni

La Juventus si muove con determinazione nel mercato estivo, con l’obiettivo di rinforzare la rosa e consolidare le proprie ambizioni. Il nome di Sancho resta al centro delle attenzioni, aspettando una svolta decisiva. Tuttavia, la trattativa richiede cautela e riflettori puntati su dettagli fondamentali, come la clausola di 30 milioni spuntata da Dod242. La conquista di un colpo importante potrebbe fare davvero la differenza in questa fase cruciale.

Torino, 10 luglio 2025 – Un mercato difficile, si sapeva, fatto con il bilancino e con la calcolatrice. Se l’affare Victor Osimhen si è capito fin da subito che sarebbe diventato troppo costoso, la dirigenza Juve pensava di poter avere vita un po’ più facile su altri fronti, soprattutto quelli che portano alle conferme di Conceicao e Kolo Muani. In entrata, invece, la pista Sancho è calda e viva, ma non ancora chiusa. Non solo, i bianconeri cercano anche un uomo di fascia destra per il 3-4-2-1 e il nome nuovo è Dodò della Fiorentina. Servono investimenti corposi sorretti da plusvalenze per finanziarli. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Juventus, Sancho aspetta, ma serve chiudere. Per la fascia spunta Dodò: servono 30 milioni

