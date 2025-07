NON MANGIATE QUESTO PESCE ITALIANI! | Allarme del Ministero salute a rischio | avviso ufficiale finisci in sala operatoria o peggio

Attenzione, italiani amanti del pesce: un nuovo allarme del Ministero della Salute mette in guardia sui rischi di consumo di un lotto di acciughe in olio d’oliva, potenzialmente dannoso a causa dell’eccesso di istamina. La sicurezza alimentare è una priorità, e questa segnalazione ci ricorda di essere sempre vigili e informati. Non sottovalutate l’importanza di controllare le etichette: la vostra salute merita il massimo.

Nuovo allarme alimentare dal Ministero che richiama un lotto di pesce, rischio legato alla presenza di istamina Il Ministero della Salute ha diramato un nuovo avviso ufficiale riguardante la sicurezza alimentare, che ha immediatamente attirato l’attenzione dei consumatori italiani. Ancora una volta, al centro della segnalazione c’è un alimento di uso comune: il pesce. Nello specifico, si tratta di un lotto di filetti di acciughe in olio d’oliva ritenuto potenzialmente pericoloso per la salute pubblica. L’avviso è stato pubblicato nella sezione “Richiami alimentari” del sito istituzionale e riguarda un noto marchio distribuito sul territorio nazionale. 🔗 Leggi su Ilfogliettone.it © Ilfogliettone.it - “NON MANGIATE QUESTO PESCE, ITALIANI!”: Allarme del Ministero, salute a rischio: avviso ufficiale, finisci in sala operatoria o peggio

In questa notizia si parla di: pesce - ministero - salute - avviso

Panico in Italia, non mangiate questo pesce: allerta del Ministero - Un’allerta urgente scuote l’Italia: il Ministero della Sanità ha segnalato un rischio serio legato a un lotto specifico di pesce.

Despar richiama tutti i lotti di Salmone norvegese affumicato: l’allerta del Ministero della salute; Sardine richiamate per istamina, ma l’avviso arriva con una settimana di ritardo…; Allerta Ministero Salute, non mangiate questo tipo di pesce: trasmette un temuto virus.

Italiani nel panico, non mangiate questo tipo di pesce: la nota del Ministero - Il Ministero della Salute ha diramato un avviso ufficiale, italiani poi avvisati. Segnala temporeale.info

Allerta Ministero Salute, non mangiate questo tipo di pesce: trasmette ... - it Il motivo del richiamo delle ostriche, specifica l’avviso pubblicato sul sito del Ministero della Salute, è la «presenza di ... Si legge su diregiovani.it