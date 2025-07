La Visma di Vingegaard fa arrabbiare Pogacar Van der Poel nuova maglia gialla per 1 su Tadej

Mentre la battaglia sulla strada di Vire Normandie infiamma gli animi, la maglia gialla di Vingegaard si accende di nuove sfumature, suscitando la rabbia di Pogacar e Van der Poel. Con Healy che conquista la fuga e Tadej che lotta per il podio, i protagonisti sono pronti a scrivere un’altra pagina emozionante del Tour. Domani, in Bretagna, l’omaggio a Hinault promette ancora suspense e passione. Restate sintonizzati per un’altra tappa indimenticabile!

A Vire Normandie arriva la prima fuga di questa edizione: successo dell'irlandese Healy che stacca un gruppetto con Van der Poel a 41 km dall'arrivo. Tadej chiude a 1'29": Van der Poel, suo grande amico, aveva un ritardo di 1'28" e Pogacar voleva lasciargliela. Ma nel finale i compagni del danese accelerano e riducono al minimo il vantaggio. Domani il Tour onora Hinault in Bretagna.

