Pineta in fiamme nel Grossetano in centinaia scappano in spiaggia

Un vasto incendio ha devastato una pineta nel Grossetano, scatenando il panico tra centinaia di vacanzieri che si sono precipitati in spiaggia per mettersi in salvo. L’incendio, divampato nel campeggio di Roccamare a Castiglione della Pescaia, ha portato all’evacuazione di oltre 600 persone, tra cui anche personalità come Rosy Bindi. Una corsa contro il tempo per domare le fiamme e garantire la sicurezza di tutti.

Un grosso incendio è scoppiato in un campeggio nella zona di Roccamare, Castiglione della Pescaia, in provincia di Grosseto, vicino a Le Rocchette. Seicento persone sono state evacuate. Molti turisti sono fuggiti in spiaggia, tra loro anche Rosy Bindi.

Una domenica di terrore sulla spiaggia di Follonica, dove un incendio doloso ha minacciato vite, strutture e un patrimonio naturale prezioso.

Un vasto rogo ha devastato oggi la pineta costiera tra Follonica e Puntone, nel Grossetano, minacciando da vicino gli stabilimenti balneari e costringendo all'evacuazione decine di bagnanti. Le fiamme, divampate intorno alle 12:45 nella vegetazione arida

