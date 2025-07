Ferrari F80 | prova in pista del gioiello da 1.200 cavalli e 3,6 milioni di euro

Preparati a scoprire la Ferrari F80, un vero e proprio capolavoro di ingegneria e design. Con i suoi 1.200 cavalli e un prezzo da sogno di 36 milioni di euro, questa supercar rappresenta l’apice delle tecnologie maranellesi. Protagonista assoluta sulla pista di Misano, la F80 incarna l’evoluzione di un’eredità leggendaria, tra storia, innovazione e adrenalina. La sua prova in pista segna un nuovo capitolo nel mondo delle hypercar di punta.

Tra i cordoli del circuito di Misano con la nuova supercar di Maranello, ultima arrivata di una stirpe leggendaria che da sempre racchiude i massimi ritrovati tecnici e tecnologici possibili. Come icone del calibro di 288 Gto, F40 e LaFerrari, beneficia di tutte le attivitĂ sportive del Cavallino, dalla Formula 1 al ritorno nel Mondiale Endurance. Numeri impressionanti in tutto, dalla potenza massima, 1.200 cavalli, a quella specifica, 300 cavallilitro, un record assoluto. E poi, sospensioni attive che la rendono confortevole su strada ma agilissima in pista, dove entra in curva come una sportiva da 1. 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Ferrari F80: prova in pista del gioiello da 1.200 cavalli e 3,6 milioni di euro

