Lo spread tra Btp e Bund tedeschi chiude in rialzo a 85,5 punti

Lo spread tra BTP italiani e Bund tedeschi si amplia a 855 punti, riflettendo le tensioni sui mercati di oggi. Con un aumento di 3,5 punti percentuali e un rendimento italiano al 3,56%, gli investitori monitorano attentamente questa dinamica che segnala una crescente percezione di rischio. Ma cosa significa tutto ciò per l’economia italiana e le vostre scelte di investimento? Approfondiamo insieme le implicazioni di questa evoluzione.

Ha chiuso in rialzo il differenziale tra Btp e Bund decennali tedeschi a 85,5 punti, contro gli 84 punti segnati in apertura e gli 85,1 punti della chiusura precedente. In aumento di 3,5 punti al 3,56% il rendimento annuo italiano, contro i 3,2 punti in più di quello tedesco al 2,7%. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Lo spread tra Btp e Bund tedeschi chiude in rialzo a 85,5 punti

Lo spread tra Btp e Bund chiude piatto a 100 punti base - Lo spread tra Btp e Bund chiude invariato a 100 punti base, mantenendo la stabilità rispetto all'avvio della seduta.

