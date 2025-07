Incidente domestico a Torino Borgo Po | donna cade dal balcone di casa è grave in ospedale

Un grave incidente domestico scuote Torino: un'anziana di 82 anni è precipitata dal balcone del suo appartamento in corso Casale. Trasportata d'urgenza al CTO, le sue condizioni sono critiche e la prognosi rimane riservata. La scena ha lasciato sgomenta la comunità di Borgo Po, mentre le autorità indagano sulle cause di questa tragica caduta. Sul delicato caso si attendono aggiornamenti nelle prossime ore.

Un'italiana di 82 anni è caduta dal balcone di casa, al terzo e ultimo piano del palazzo di corso Casale 66 a Torino, nella mattinata di ieri, mercoledì 9 luglio 2025. È stata trasportata in ambulanza all'ospedale Cto di Torino dove è ricoverata in condizioni gravi. La prognosi è riservata. Sul. 🔗 Leggi su Torinotoday.it

In questa notizia si parla di: torino - balcone - casa - ospedale

Tragedia a Torino Mirafiori Nord: donna caduta da un balcone, morta - Una tragica scena si è svolta a Torino Mirafiori Nord, dove una donna di circa 50 anni è deceduta dopo essere caduta da un balcone in via Dandolo.

TRAGEDIA IN VIA NIZZA A TORINO: 1 MORTO E 5 FERITI, SCOPPIA UN APPARTAMENTO Tragedia a Torino. Dalle ore 3.15 di lunedì 30 giugno i vigili del fuoco di Torino stanno intervenendo in via Nizza 389 a Torino in seguito ad uno scoppio di un apparta Vai su Facebook

Uomo cade da un balcone a Torino con un taglio alla gola: trasportato all’ospedale, tragedia sfiorata; POIRINO - Dramma in via Ternavasso, donna caduta dal balcone di casa: è grave al Cto; I carabinieri gli notificano ordinanza per i domiciliari, ma in casa c'è droga: si getta dal balcone.

Torino, bimbo di 18 mesi precipita dal balcone di casa - Leggi su Sky TG24 l'articolo Torino, bimbo di 18 mesi precipita dal balcone di casa Il piccolo è stato trasportato all'ospedale Regina Margherita in codice rosso. Da tg24.sky.it

Incendio in casa a Torino, il video dei passanti che si arrampicano sulla finestra e salvano l’anziana - Fondamentale per salvare la donna l'intervento di alcuni passanti che, nonostante fumo e fiamme, si sono ... Lo riporta fanpage.it