Maturità Valditara | Chi boicotta l' orale sarà bocciato vale per chi non si presenta o per chi decide di non rispondere

La riforma della Maturità, proposta dal ministro Valditara, mira a garantire un percorso più equo e meritocratico. Chi decide di non presentarsi o di boicottare l'esame orale sarà bocciato, rafforzando così il valore del merito. Questa novità intende premiare chi si impegna e affronta con serietà le sfide scolastiche, promuovendo una cultura dell’impegno e della responsabilità tra gli studenti.

