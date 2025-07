La strage del Carnaio omaggio alla memoria nello spettacolo Al loro posto

Venerdì 25 luglio, nel suggestivo Cortile dell'Asilo delle Grazie di San Piero in Bagno, si apre una finestra sulla memoria con "Al loro posto". Questa intensa trasposizione teatrale di Thomas Praino ricorda la strage del Carnaio, un momento cruciale della storia italiana. Un’occasione per riflettere e onorare le vittime di quegli eventi, mantenendo vivo il loro ricordo attraverso l’arte. Lo spettacolo è...

Venerdì 25 luglio nel Cortile esterno dell'Asilo delle Grazie di San Piero in Bagno viene proposto lo spettacolo "Al loro posto", trasposizione per il teatro del testo "A Memorandum for Theater: Northen Italy, 25 July 1944" di Thomas Praino, sugli eventi del 25 luglio 1944. Lo spettacolo è. 🔗 Leggi su Cesenatoday.it

80esimo anniversario delle stragi nazifasciste di Tavolicci e del Carnaio tra camminate, testimonianze e teatro.

