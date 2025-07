Toscana divampa un incendio in un campeggio | è il panico Oltre 600 le persone evacuate

Un grande incendio scoppiato nel cuore della Toscana ha messo in allerta il campeggio di Rocchette, a Castiglione della Pescaia. Oltre 600 persone sono state evacuate mentre i vigili del fuoco e i volontari fronteggiano le fiamme, alimentate da una probabile avaria al dissalatore. L'intervento di due elicotteri antincendio e l'evacuazione verso il palazzetto dello sport testimoniano la gravitĂ della situazione. Restiamo aggiornati sugli sviluppi di questa emergenza.

Incendio con 600 persone evacuate da un campeggio a Castiglione della Pescaia (Grosseto), in localitĂ Rocchette.  Secondo le prime informazioni il fuoco sarebbe partito da un’avaria a un dissalatore. Sul posto volontari e i vigili del fuoco. Ci sono anche due elicotteri antincendio in volo. Le fiamme hanno provocato la deflagrazione di alcune bombole del gas. Su disposizione della prefettura i turisti vengono evacuati al palazzetto dello sport dove si sta allestendo un punto di raccolta, con acqua e zone d’ombra. Usati per trasferirli mezzi di Autolinee Toscane e scuolabus del Comune. Nessun ferito e situazione fortunatamente rientrata. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it