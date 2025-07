I ricavi di Brunello Cucinelli salgono a 684 milioni in 6 mesi

Brunello Cucinelli sorprende ancora, con ricavi di 684 milioni di euro nel primo semestre, segnando un incremento globale del 10,2%. La crescita si è diffusa in tutte le aree geografiche, riflettendo una strategia vincente e un mercato sempre più affermato. Il brand del cashmere conferma il suo appeal internazionale, rafforzando la sua posizione di leader nel lusso sostenibile. La domanda è in costante espansione, e il futuro appare promettente per il gruppo.

I ricavi di Brunello Cucinelli nel primo semestre sono arrivati a 684 milioni di euro, in aumento del 10,2% a cambi correnti (+10,7% a cambi costanti) rispetto allo stesso periodo 2024. Il gruppo del cashmere ha registrato incrementi in tutte le aree geografiche: Americhe +8,7% (+10% a cambi costanti), Europa +10% (+9,6% a cambi costanti), Asia +12,5% (+13% a cambi costanti). Il fatturato è cresciuto in entrambi i canali di vendita: retail +10,3% e wholesale +10,1 per cento. Il secondo trimestre ha confermato il trend favorevole già emerso all'inizio dell'anno, con una crescita a doppia cifra a cambi costanti, in linea con quella del primo trimestre.

