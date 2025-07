Giovane investita e uccisa a Porto Cervo al volante la moglie dell’ad di Lufthansa

Una tragica tragedia scuote Porto Cervo: Gaia Costa, giovane di 24 anni, perde la vita dopo essere stata investita sulle strisce pedonali da Vivian Spohr, nota donna d’affari tedesca e moglie dell’AD di Lufthansa. La vicenda solleva immediatamente drammatici interrogativi sulla sicurezza e le responsabilità. In un contesto già segnato dal dolore, si apre un’epoca di riflessione e giustizia. Ma cosa ci insegna questa tragedia sulla nostra società?

La turista tedesca di 51 anni che ha investito e ucciso sulle strisce pedonali a Porto Cervo Gaia Costa, 24enne di Tempio Pausania, è Vivian Spohr: donna d'affari molto nota in Germania, è la moglie dell'amministratore delegato di Lufthansa Carsten Spohr, manager alla guida della compagnia aerea tedesca dal 2014. La donna, nota in patria per l'impegno nel sociale e in ambito culturale, era al volante di una Bmw X5 di grossa cilindrata, che ha travolto la vittima sulle strisce pedonali. Risultata negativa ai test per alcol e droghe, Vivian Spohr è indagata per omicidio stradale: ha lasciato l'Italia e ha fatto ritorno in Germania in attesa della formalizzazione dell'accusa.