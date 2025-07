Reggio Emilia ricette false con nomi di medici morti o in pensione per ottenere psicofarmaci | la truffa choc

Una recente operazione dei NAS di Parma ha portato alla luce un giro illecito a Reggio Emilia: tre individui sono stati denunciati per aver falsificato ricette mediche, utilizzando nomi di medici deceduti o in pensione, al fine di ottenere psicofarmaci. Una truffa choc che mette in luce le criticità del sistema sanitario e la necessità di maggiori controlli. Ma quali sono i dettagli di questa intricata vicenda?

Tre persone denunciate a Reggio Emilia per falsificazione di ricette e uso illecito di farmaci stupefacenti. Indagini del NAS di Parma.

Una donna di 50 anni e due uomini di 46 e di 56 utilizzavano false prescrizioni, ottenute utilizzando il nome di ignari medici in pensione, per ottenere i farmaci Vai su Facebook

