Rogo Maremma Evacuati 600 in camping

Un vasto incendio sta devastando la storica pineta di Castiglione della Pescaia, in Maremma, mettendo in allerta le autorità. Per tutela, circa 600 turisti sono stati evacuati dal campeggio e trasferiti in aree sicure con i bus messi a disposizione dalla Protezione Civile. La situazione è critica, ma le squadre di soccorso lavorano senza sosta per contenere il rogo e garantire la sicurezza di tutti. Restate aggiornati per ulteriori sviluppi.

18.00 Un incendio di vaste proporzioni sta interessando una storica pineta che si trova a ridosso di un campeggio a Castiglione della Pescaia, rinomata località turistica della Maremma in provincia di Grosseto. Per precauzione, sono stati evacuati circa 600 ospiti di un camping e portati in altre zone utilizzando dei bus messi a disposizione dal Comune. La protezione civile ha allestito un campo di prima accoglienza. Distribuite bevande e viveri di prima necessità. 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it

