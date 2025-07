Sorpresa a Wimbledon Sabalenka eliminata dalla Anisimova che vola in finale

Una sorprendente svolta a Wimbledon: Aryna Sabalenka, testa di serie numero uno, viene eliminata in semifinale da Amanda Anisimova, che vola in finale! L’emozionante incontro ha visto la statunitense superare ogni aspettativa, regalando un colpo di scena al torneo più prestigioso del tennis. Per la campionessa bielorussa, il sogno di conquistare il Grande Slam si interrompe qui, lasciando spazio a nuove emozioni e incognite sulle sorti della finale.

Aryna Sabalenka è uscita di scena in semifinale dal torneo femminile di Wimbledon, terza prova stagionale del Grande Slam, in corso sui campi in erba dell'All England Club di Londra. La campionessa bielorussa, numero 1 del ranking internazionale e del tabellone, si è arresa di fronte alla statunitense Amanda Anisimova, 12 del mondo e 13esima forza del seeding, col punteggio di 6-4 4-6 6-4.

