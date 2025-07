Fidas da 65 anni il grande impegno per gli ammalati

Da 65 anni, FIDAS si dedica con passione a salvare vite attraverso donazioni di sangue e plasma. L’anno scorso, in tutta Italia, ha realizzato oltre mille donazioni, testimonianza del suo impegno incessante. Domenica prossima, da Mozzo, unisciti a un evento solidale con motociclisti professionisti e appassionati, perché ogni gesto conta e può fare la differenza nella vita di chi ha bisogno.

LA STORIA. L’anno scorso l’associazione ha effettuato 1.039 donazioni di sangue e plasma. Domenica prossima da Mozzo un’iniziativa solidale con motociclisti professionisti e appassionati. 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it © Ecodibergamo.it - Fidas, da 65 anni il grande impegno per gli ammalati

In questa notizia si parla di: fidas - anni - impegno - ammalati

FIDAS Pugliese Donatori Sangue - Sezione di Bari | Bari Vai su Facebook

Fidas, da 65 anni il grande impegno per gli ammalati; La Fidas al Giubileo del Donatore; - Notizie di Bergamo e provincia.

Fidas, da 65 anni il grande impegno per gli ammalati - Domenica prossima da Mozzo un’iniziativa solidale con motociclisti professionisti e appassionati. Da ecodibergamo.it

Festa per i 40 anni Fidas - Il Gazzettino - Dalle 21, in piazza del Volontariato, andrà in scena lo show Un sacco belli con Daniele Belli e dj Nick di Radio ... Si legge su ilgazzettino.it