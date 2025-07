Nordio spiazza le sinistre e cita Churchill | Dimettermi? È solo un vostro desiderio Su Almasri ho già detto tutta la verità

Carlo Nordio sorprende tutti, citando Churchill e sfidando le opposizioni con fermezza. Tra accuse e insinuazioni, il Guardasigilli ribadisce che la riforma della giustizia è ormai alle porte, e non si lascerà intimidire. In un clima di tensione politica, la sua determinazione emerge forte e chiara: dimettermi, sì, ma solo se ci si ferma davanti all’ingiustizia. E voi, qual è il vostro desiderio più profondo?

“Siamo in dirittura di arrivo di una riforma epocale della giustizia. Le provano tutte per rallentarla o intimidirci a costo di inventarsi delle bufale solenni”. Non usa giri di parole Carlo Nordio sul caso Almasri, a margine del question time al Senato. Da giorni è ripreso il refrain delle opposizioni sul ‘governo amico dei torturatori’. Il Guardasigilli non si scompone e respinge al mittente le richieste di ulteriori passaggi parlamentari. Inutili, “Quello che ho detto in Parlamento è la verità e gli atti lo dimostrano. Null’altro. Non vedo cosa potrei aggiungere a quello che ho già detto, visto che quello che ho già detto è tutta la verità ed è assolutamente esauriente”. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it