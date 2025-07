Rock ed emozioni a Camerano | alla Plaza i live di Cristina Scabbia dei Lacuna Coil e Toky di Virgin Radio

le emozioni! Preparati a vivere un'esperienza unica, tra performance coinvolgenti e l'energia travolgente di artisti di fama internazionale. La notte promette di essere ricca di sorprese e momenti memorabili che resteranno nel cuore di tutti gli appassionati di musica. Non mancare a questa imperdibile serata, dove il rock prenderĂ vita sotto le stelle, rendendo Camerano protagonista di un evento da ricordare.

