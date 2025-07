Raphael Gualazzi al Chiostro di San Francesco per un concerto piano e voce

un'atmosfera intima e coinvolgente, dove la sensibilità e il talento di Gualazzi si rivelano in ogni nota. Il suo stile unico, tra jazz, pop e soul, trasporterà il pubblico in un viaggio musicale indimenticabile al Chiostro di San Francesco. Prepariamoci a vivere una serata magica che resterà nel cuore di tutti gli appassionati.

Il cantautore, pianista, compositore e arrangiatore Raphael Gualazzi torna dal vivo nei festival musicali e nelle principali piazze italiane e si esibisce il 15 luglio a Cesena, per il “Emilia Romagna Festival” in piano solo. La dimensione ‘piano-vocal’ proposta per l'occasione è un racconto in. 🔗 Leggi su Cesenatoday.it