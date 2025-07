Il lanciatore di sassi di piazza Vittoria ci ricasca | minaccia gli agenti con un masso

Un episodio di violenza e follia scuote Lodi: un giovane nigeriano, già noto alle forze dell'ordine, si reinventa lanciando sassi e minacciando gli agenti con un masso, dimostrando come la tensione possa sfociare in azioni pericolose. La sua escalation ha portato all'arresto e all'uso del taser, una dimostrazione di fermezza da parte delle forze dell'ordine che sottolinea quanto sia importante la sicurezza pubblica.

Lodi, 10 luglio 2025 – Gli notificano una denuncia per rapina, lui minaccia la Polizia con un masso e finisce bloccato col taser, in manette. È stato arrestato questa mattina, giovedì 10 luglio 2025, dalla Polizia di Stato un cittadino nigeriano di 28 anni, già noto alle forze dell’ordine. Pochi giorni fa, il 28 giugno scorso, era finito nei guai per aver lanciato alcune pietre contro il presentatore e le artiste, durante uno degli spettacoli della rassegna estiva “Lodi al Sole”, in piazza della Vittoria. In quell’occasione aveva ferito una ragazza di 16 anni e solo l’intervento tempestivo delle forze dell’ordine aveva evitato conseguenze peggiori. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it