Il Milan ha ufficializzato la cessione di Theo Hernandez | giocherà in Arabia da Simone Inzaghi

Il Milan annuncia con entusiasmo il trasferimento di Theo Hernandez in Arabia Saudita, dove vestirà la maglia dell’Al-Hilal sotto la guida di Simone Inzaghi. Un addio importante per i rossoneri e un’opportunità sfavillante per il talento francese di lasciare il segno in una nuova avventura internazionale. La società rossonera ha comunicato: «di aver ceduto, a titolo definitivo, il diritto alle prestazioni sportive del...», aprendo così un capitolo emozionante per tutti gli appassionati di calcio.

Il Milan ha ufficializzato la cessione di Theo Hernandez. L’esterno sinistro francese si trasferisce in Arabia Saudita alla corte di Simone Inzaghi, allenatore dell’ Al-Hilal, formazione reduce da un ottimo Mondiale per club con l’ex tecnico dell’Inter alla guida. In una nota la società rossonera ha comunicato «di aver ceduto, a titolo definitivo, il diritto alle prestazioni sportive del. 🔗 Leggi su Feedpress.me © Feedpress.me - Il Milan ha ufficializzato la cessione di Theo Hernandez: giocherà in Arabia da... Simone Inzaghi

In questa notizia si parla di: milan - ufficializzato - cessione - theo

Milan, Di Marzio: “Moncada? Se sarà il DS va ufficializzato. L’allenatore …” - Gianluca Di Marzio, noto esperto di calciomercato, ha fatto luce sulla situazione attuale del Milan in diretta su SkySport24.

Fabrizio Romano, sul suo canale YouTube, ha dato alcuni aggiornamenti sul futuro di #TheoHernandez Secondo il giornalista l’Al Hilal non ha ancora ufficializzato l'arrivo di Theo perché gli arabi stanno aspettando di uscire dal #MondialeperClub. A quanto Vai su Facebook

Theo Hernandez da Inzaghi, addio Milan: ufficiale all'Al Hilal; UFFICIALE - Milan, Theo Hernandez passa all'Al Hilal: i dettagli; Milan-Al Hilal, intesa di massima per Theo: le cifre.

Il Milan ha ufficializzato la cessione di Theo Hernandez: giocherà in Arabia da... Simone Inzaghi - L’esterno sinistro francese si trasferisce in Arabia Saudita alla corte di Simone Inzaghi, ... gazzettadelsud.it scrive

Milan, ufficiale la cessione di Theo Hernandez all'Al Hilal: "Grazie per i sei anni vissuti assieme" - Theo Hernandez ha accettato di firmare un contratto della durata di 3 anni da 20 milioni di euro a stagione. Secondo calciomercato.com