Ospedale San Paolo nuova tecnologia per la cura dell’ipoacusia

L’Ospedale San Paolo di Napoli si distingue ancora una volta per l’innovazione nel campo della salute uditiva. Grazie all’introduzione del sistema ‘Osia’, la struttura offre un approccio rivoluzionario nella cura dell’ipoacusia, garantendo prestazioni acustiche di livello superiore. Questo avanzato impianto di ultima generazione rappresenta un passo avanti importante per il benessere dei pazienti. Scopri come questa tecnologia può migliorare la qualità della vita di chi ha bisogno di supporto uditivo.

Presso l'Ospedale San Paolo di Napoli è stato introdotto il sistema 'Osia', con l'obiettivo di offrire prestazioni acustiche superiori e una migliore esperienza uditiva. E' stato realizzato nella Unità Operativa Complessa di Otorinolaringoiatria dell'Ospedale San Paolo della Asl Napoli 1 Centro, diretta da Giuseppe Panetti, l'impianto di due protesi acustiche di nuova generazione (sistema 'Osia').

