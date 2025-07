È l’ora delle Streghe | nasce l’Osservatorio sul patriarcato di Fanpage

Nel 2008, nasce l’ora delle streghe, e ora, con l’Osservatorio sul patriarcato di Fanpage, si accende una nuova luce sulla lotta contro femminicidi e violenza di genere. Questa newsletter vuole essere un punto di riferimento per sensibilizzare, informare e diffondere storie che meritano attenzione. Unisciti a noi per far crescere la consapevolezza e contribuire a cambiare il nostro mondo. Continua a leggere per scoprire come puoi fare la differenza.

‘Streghe - Osservatorio sul patriarcato’, è la nuova newsletter di Fanpage che vuole accendere un faro su femminicidi e violenza di genere, sui modi in cui sono narrati e le cause sociali che rendono possibile il loro riprodursi. Chiunque può iscriversi e diffondere la nostra voce. Per chi sceglie di abbonarsi, sono previsti contenuti esclusivi. 🔗 Leggi su Fanpage.it

