Enciso Inter può essere lui l’alternativa low cost ad Asensio | l’idea e le cifre

L'Inter cerca soluzioni innovative per rinforzare il suo reparto offensivo, e tra le opzioni si fa strada Enciso Inter PU242, il giovane talento del Brighton che potrebbe rappresentare un'alternativa low cost ad Asensio. Con l'addio quasi certo di Taremi, i nerazzurri puntano su profili piĂą versatili e meno costosi, pronti a sorprendere i tifosi con strategie sorprendenti. Ma sarĂ davvero questa la scelta vincente?

Enciso Inter, le ultime sull’interesse dei nerazzurri nei confronti del trequartista paraguaiano del Brighton. Tutti i dettagli in merito. Con l’addio ormai quasi certo di Mehdi Taremi, il reparto offensivo dell’ Inter si prepara a una modifica significativa. La casella lasciata vuota dal bomber iraniano dovrĂ essere riempita, ma secondo le ultime indiscrezioni, il club nerazzurro non intende cercare un attaccante tradizionale. L’idea, infatti, sarebbe quella di puntare su un fantasista, un giocatore di qualitĂ in grado di agire sulla trequarti, offrendo a Cristian Chivu nuove soluzioni tattiche e offensive. 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Enciso Inter, può essere lui l’alternativa low cost ad Asensio: l’idea e le cifre

