Tour de France 2025 Healy vince la tappa | Van der Poel torna in giallo La sesta frazione in 5 foto

Il Tour de France 2025 ha regalato emozioni intense nella sesta frazione, con Ben Healy che conquista la vittoria in modo spettacolare e Van der Poel che torna in giallo. Attraverso cinque scatti, riviviamo i momenti salienti di questa tappa da Bayeux a Vire Normandie, un percorso di 201.5 km che ha scritto un'altra pagina memorabile di questa epica corsa. La sfida tra i grandi continua a infiammare gli spettatori di tutto il mondo.

L'irlandese Ben Healy ha vinto per distacco la sesta tappa del Tour de France 2025, la Bayeux-Vire Normandie di 201.5 km. Il portacolori del team della EF Education-EasyPost è andato in fuga da lontano con un gruppetto ristretto, per poi allungare a 30 km dalla fine e arrivare da solo al traguardo. Mathieu Van der Poel (Alpecin) si riprende la maglia gialla per appena 1? sullo sloveno Tadej Pogacar (Uae Emirates), che negli ultimi quattro chilometri della sesta tappa ha di fatto annullato il maxi vantaggio che aveva accumulato l'olandese arrivato ottavo al traguardo con un ritardo di 3'58" dall'irlandese Ben Healy.