Tour de France 2025 Mathieu van der Poel | Ho lottato per tornare in giallo Domani quasi impossibile battere Pogacar

Mathieu van der Poel torna in maglia gialla al Tour de France 2025. Dopo averla persa nella cronometro di ieri, l’olandese dell’Alpecin-Deceuninck si è ripreso la vetta della classifica generale per un solo secondo nei confronti di Tadej Pogacar. Decisiva la fuga di giornata che ha visto proprio protagonista van der Poel, anche se poi l’olandese non è riuscito a prendersi la vittoria, che è andata ad uno strepitoso Ben Healy, arrivato in solitaria sul traguardo di Vire Normandie. Nell’intervista alla fine della tappa, l’olandese si è soffermato sulle difficoltà della giornata, prima nel prendere la fuga e poi nel lottare per conquistare la maglia gialla: “Prendere la fuga è stato davvero faticoso. 🔗 Leggi su Oasport.it