Nuovo ospedale Lattuca sferza il consiglio | Lo volete o no? E' un simbolo di speranza contro la morte del sistema sanitario nazionale

Il nuovo ospedale di Cesena, simbolo di speranza e rinascita per il sistema sanitario locale, sta finalmente prendendo forma a Villachiaviche. Dopo un acceso dibattito in consiglio comunale, si apre ora una nuova fase di sviluppo che promette di rafforzare la salute e il benessere della comunità romagnola. Un passo deciso verso un futuro più sicuro e accessibile per tutti.

Il nuovo ospedale di Cesena che sorgerà a Villachiaviche è stato al centro del consiglio comunale di oggi, giovedì 10 luglio, si è arrivati infatti al momento dell'approvazione del progetto definitivo di questa opera pubblica strategica per tutta la Romagna dopo un vivace dibattito tra le forze. 🔗 Leggi su Cesenatoday.it

