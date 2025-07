Wimbledon Sabalenka crolla in semifinale | per il titolo giocherà Anisimova

Nel cuore di Wimbledon, la regina Aryna Sabalenka si inchina dopo una battaglia epica contro Amanda Anisimova, numero 12 del mondo. La sfida, intensa e combattuta, ha visto la talentuosa statunitense prevalere in tre set e accedere così alla finale, regalando ai tifosi un match ricco di emozioni. Un risultato che apre nuovi scenari nel torneo più prestigioso del tennis mondiale, lasciando tutti con il fiato sospeso...

(Adnkronos) – La regina del tennis mondiale Aryna Sabalenka perde in tre set una vera e propria battaglia in semifinale di Wimbledon. A batterla la n. 12 Usa Amanda Anisimova, in una partita senza esclusione di colpi e con la statunitense che chiude in vantaggio il primo set per 6-4. Sabalenka vince con lo stesso . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com

In questa notizia si parla di: sabalenka - wimbledon - semifinale - anisimova

Jannik Sinner arriva sorridente a Wimbledon e comincia subito ad allenarsi con la Sabalenka (VIDEO) - Jannik Sinner fa il suo ingresso a Wimbledon con un sorriso smagliante, pronto a affrontare le sfide del prestigioso torneo.

Non so se supererà la semifinale Vekic-Paolini dell’anno scorso per durata, ma Sabalenka-Anisimova stanno giocando una delle semifinali Slam più belle degli ultimi anni #Wimbledon Vai su X

Wimbledon, Alcaraz e Fritz in semifinale. Tra le donne ok Sabalenka e Anisimova Link articolo nel primo commento Vai su Facebook

Wimbledon. La prima finalista è la tennista Usa Anisimova, sconfitta Sabalenka - Wimbledon singolare femminile: i risultati in tempo reale; Sabalenka-Anisimova, aggiornamenti e risultato in diretta della prima semifinale femminile di Wimbledon; LIVE Wimbledon: Sabalenka-Anisimova 4-6 6-4 1-1, arriva il controbreak. Poi Swiatek-Bencic.

Sabalenka eliminata da Wimbledon, Anisimova vince in tre set e vola in finale: cosa è successo - Aryna Sabalenka saluta Wimbledon: la tigre bielorussa perde in tre set (4- Secondo msn.com

Wimbledon, Sabalenka perde in semifinale contro Anisimova: fuori la numero 1 - La bielorussa saluta i Championships a sorpresa: sconfitta in tre set. Segnala corriere.it