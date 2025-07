Cos’è il test di Turing e perché oggi è così importante

Il test di Turing, ideato nel 1950 da Alan Turing, ha rivoluzionato il modo in cui interpretiamo l’intelligenza artificiale. È diventato il metro di paragone per valutare se una macchina possa simulare il pensiero umano, e oggi, con i continui avanzamenti tecnologici, riveste un ruolo ancora più cruciale. Scopriamo insieme perché il test di Turing è più attuale che mai e cosa ci riserva il futuro dell’IA.

Il test di Turing, proposto nel 1950 dal matematico britannico Alan Turing, rappresenta uno dei primi e più noti tentativi di definire l’intelligenza artificiale. L’obiettivo era stabilire se una macchina potesse “pensare” in modo simile a un essere umano. Nel tempo, questa prova è diventata un punto di riferimento per misurare il progresso delle tecnologie cognitive, tanto da tornare di attualità ogni volta che l’IA compie un balzo in avanti. Il concetto nasce nell’articolo “Computing Machinery and Intelligence”, pubblicato su Mind, in cui Turing formulò la domanda: “ Le macchine possono pensare? “. 🔗 Leggi su Cultweb.it