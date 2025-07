Imprese il nuovo presidente di Utilitalia è Luca Dal Fabbro

Il settore dei servizi per acqua, ambiente ed energia accoglie con entusiasmo il nuovo presidente di Utilitalia, Luca Dal Fabbro. Con una solida esperienza come presidente esecutivo di Iren e già vicepresidente della Federazione, il suo incarico si estenderà fino al 2027, portando nuova energia e visione strategica. La sfida è aperta: quale sarà la sua prima mossa per guidare le imprese italiane verso un futuro sostenibile?

Il nuovo presidente di Utilitalia è Luca Dal Fabbro. Utilitalia è la Federazione delle imprese dei servizi di acqua, ambiente ed energia. Il nuovo presidente subentra a Filippo Brandolini - presidente di Herambiente (Gruppo Hera) - che ha guidato Utilitalia dal febbraio del 2023. Il mandato di Dal Fabbro arriverà fino al 2027. Presidente esecutivo di Iren, ingegnere di formazione e già vicepresidente vicario della Federazione, Dal Fabbro - viene spiegato - "ha una lunga esperienza manageriale internazionale nel settore industriale, finanziario e dell'energia". Tra i vari incarichi ricoperti è stato presidente di Snam, presidente esecutivo di Renovit, amministratore delegato di Enel energia e E.

