Wimbledon 2025 Djokovic salta l’allenamento alla vigilia della sfida con Sinner

Novak Djokovic ha annullato la sua sessione di allenamento pomeridiana a Wimbledon giovedì, il giorno dopo la "brutta" caduta poco prima di conquistare la vittoria ai quarti di finale contro Flavio Cobolli. Djokovic, cosa è successo contro Cobolli. Il 38enne Djokovic, sette volte campione a Londra, che venerdì affronterà il numero 1 Jannik Sinner in semifinale, è scivolato ed è caduto al suo secondo match point contro la testa di serie numero 22. Ha poi vinto i due punti successivi per passare il turno. Interpellato al termine del match, Nole aveva spiegato: "La caduta è arrivato in un momento delicato.