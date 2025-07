Van der Poel strappa la maglia rosa a Pogacar il Tour cambia momentaneamente padrone

Il Tour de France 2025 si infiamma ancora una volta: Van der Poel strappa la maglia rosa a Pogacar, segnando un cambiamento di dominio e dando nuova tensione alla corsa. Nella sesta tappa, Ben Healy brilla in un'epica fuga, lasciando alle spalle avversari di spessore e conquistando il successo nel percorso Bayeux-Vire Normandie. La corsa entra nel vivo, e l’azione promette di riservare ancora emozioni sorprendenti.

Ben Healy vince la sesta tappa del Tour de France 2025, la Bayeux - Vire Normandie di 201,5 km. Il corridore irlandese della EF Education Easy Post, protagonista della fuga di giornata, compie uno spettacolare attacco a meno di 40 km dalla fine lasciandosi alle spalle il resto della compagnia. Secondo posto per lo statunitense Quinn Simmons (Lidl-Trek), terzo Michael Storer (Tudor). Presenti nella. 🔗 Leggi su Feedpress.me © Feedpress.me - Van der Poel strappa la maglia rosa a Pogacar, il Tour cambia momentaneamente padrone

