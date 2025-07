Viaggio nel tempo | le torri di Udine riaprono per i santi patroni

Vivi un emozionante viaggio nel tempo tra le storiche mura di Udine: sabato 12 luglio, le torri medievali riaprono le porte per celebrare i santi patroni Ermacora e Fortunato. Un’occasione unica per immergersi nella storia della città , ammirare panorami mozzafiato e scoprire i segreti di queste meraviglie architettoniche. Preparatevi a lasciarvi affascinare da un’esperienza indimenticabile che unisce passato e presente, rendendo viva la tradizione udinese.

Tornano ad aprire al pubblico udinese le torri medievali della cittĂ in occasione della commemorazione dei santi patroni Ermacora e Fortunato, sabato 12 luglio: ecco il programma per le visite. Torre Villalta In mattinata, a partire dalle ore 10, cittadine e cittadini udinesi potranno. 🔗 Leggi su Udinetoday.it

