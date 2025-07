Simonetta Cesaroni e il giallo di via Poma | 35 anni senza giustizia e il silenzio degli innocenti

Il 7 agosto del 1990, un’ombra oscura si abbatté su Roma, lasciando un vuoto incolmabile nel cuore di tutti. Simonetta Cesaroni, giovane e promettente professionista, venne barbaramente uccisa in via Poma, e da allora il suo caso rimane uno dei misteri più inquietanti d’Italia. Dopo 35 anni di silenzio e ingiustizie, il suo ricordo ci invita a riflettere sul peso della verità e sulla pazienza di chi aspetta giustizia.

Se il Paradiso esiste Simonetta Cesaroni nuota tra gli angeli, ricompensata dalla giustizia divina dopo che quella terrena, purtroppo, non le fu clemente. Prima, con un omicidio barbaro, assurdo, e poi con la mancanza di ogni colpevole. Il prossimo 7 agosto saranno passati 35 anni da un assassinio che scosse l'Italia e che rimane uno dei grandi misteri irrisolti. Simonetta Cesaroni e il 7 agosto del 90. 21 anni, Simonetta Cesaroni aveva trovato lavoro come segretaria contabile presso la Reli Sas, studio commerciale sito in zona Casilina. Nei pomeriggi di martedì e giovedì, dalle 15:30 alle 19:30, si recava presso gli uffici A.

Via Poma, il delitto perfetto: chi protegge il vero assassino di Simonetta Cesaroni? - Il mistero di via Poma continua ad avvolgere Roma, lasciando aperti più interrogativi che risposte. Quel delitto irrisolto, consumato più di trent’anni fa, ci invita a riflettere su chi possa davvero proteggere il vero colpevole e perché.

